Аналитик KGI приписывает Samsung Galaxy Note8 сдвоенную камеру с трехкратным оптическим зумом и системой оптической стабилизации

Хорошо известный аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо считает, что новый смартфон Samsung Galaxy Note8 получит сдвоенную камеру, похожую на ту, которая используется в смартфонах iPhone 7 Plus и LG G6. Об этом он пишет в свежей закрытой исследовательской записке для инвесторов, копию которой смогли заполучить наши коллеги из 9to5Google.

По словам аналитика, основная камера Note8 с трехкратным оптическим зумом, оптической стабилизацией изображения в обоих объективах и возможностью снимать обеими камерами – 12-мегапиксельной с широкоугольным объективом и 13-мегапиксельной с телеобъективом – одновременно станет «ключевым новшеством» грядущего смартфона. Более того, Минг-Чи Куо утверждает, что сдвоенная камера нового Note8 будет снимать значительно лучше, чем камера iPhone 7 Plus и по качеству и возможностям съемки будет примерно сопоставима с камерой юбилейного iPhone с экраном OLED, который выйдет осенью этого года.

Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо известен тем, что часто делает верные прогнозы по продукции Apple, опираясь на сведения инсайдеров и источников из каналов поставок, но точными прогнозами в отношении продукции Samsung он раньше не блистал. Что же, вполне возможно, что известный аналитик повысил свою профессиональную квалификацию.

Так или иначе, предположение Мин-Чи Куо касательно сдвоенной камеры у Galaxy Note8 выглядит вполне разумным, особенно с учетом того, что изначально Samsung рассматривала вариант двойного основного модуля в смартфонах Samsung Galaxy S8, как минимум в старшей модели – это подтверждают и опубликованные на этой неделе фотографии прототипа смартфона Samsung Galaxy S8+ со сдвоенной камерой, и сама Samsung (в сообщении источнику).

Система сдвоенной камеры в Galaxy S8 требовала использования более технически сложного аппаратного обеспечения, что привело бы к неизбежному удорожанию устройства. Считается, что именно это заставило производителя отказаться от идеи сдвоенной камеры в Galaxy S8, но в случае линейки Galaxy Note у компании остается больше места для маневров. Кроме того, сдвоенная камера может в дальнейшем может стать одной из отличительных особенностей линейки Galaxy Note и действенный способ отделить будущий Galaxy Note8 от схожих по размеру Galaxy S8 и S8 Plus.

По предварительным данным, новый Galaxy Note8 получит 6,4-дюймовый экран Super AMOLED разрешением QHD+, SoC Snapdragon 835 или Exynos 8895 в зависимости от региона продаж, а сканер отпечатков пальцев не будет встроен под стекло передней панели (подобное ожидалось еще в S8), а с большой вероятностью останется на задней панели.

Но еще до выхода Galaxy Note8 на сцену Samsung, как ожидается, установит рекорд продаж. Аналитик KGI повысил свой прогноз относительно продаж Galaxy S8/S8+ в этом году до 50-55 млн устройств с первоначальных 40-45 млн.

Источник: 9to5Google