Аналитик KGI Securities: новые ноутбуки Apple MacBook с процессорами Intel Kaby Lake и 32 ГБ ОЗУ выйдут в этом году

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из KGI Securities поделился своим прогнозом относительно сроков производства и возможных технических характеристик новых ноутбуков Apple MacBook, которые будут представлены в этом году.

По мнению аналитика, во втором квартале этого года начнётся производство новой модели 12-дюймового ноутбука MacBook. В начале третьего квартала Apple приступит к производству новых версий MacBook Pro с 13- и 15-дюймовыми дисплеями. Наконец, в четвёртом квартале начнётся массовое производство новой 15-дюймовой модели MacBook. Не уточняется, будет ли эта модель относиться к линейке Pro. Однако, по мнению аналитика, она получит 32 ГБ оперативной памяти и ориентирована на требовательных пользователей.

Дополнительно отмечается, что все новые ноутбуки Apple MacBook будут основаны на процессорах Intel Kaby Lake. Напомним, последние модели MacBook Pro, выпущенные осенью прошлого года, основаны на чипах Intel Skylake, которые были представлены ещё в 2015 году.

Источник: The Verge