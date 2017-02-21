Андрей Садовой анонсировал запуск Uber во Львове в этот четверг и «призвал» не пользоваться российским Яндекс.Такси

Как известно, в минувшую пятницу сервис Яндекс.Такси запустился во Львове, пятом по счету городе Украины. Сразу после этого депутат от БПП Петро Адамик обратился к мэру города Андрею Садовому с просьбой сделать так, чтобы этого российского оператора во Львове не было. И вот сейчас мэр столицы Западной Украины публично прокомментировал это обращение на своей страничке в Facebook.

Он начал с того, что выдача разрешений на деятельность операторов такси дает не мэрия Львова, а Фискальная служба Украины и Государственная служба Украины по безопасности на транспорте. Мэр отметил, что уже направил руководителям этих ведомств письма с целью выяснения подробностей по выданных ими разрешениях, а также выразил надежду, что Адамик также обратится к вышеупомянутым органам.

Чиновник отметил всем известную истину, что оператор не будет работать, если его услугами никто не будет пользоваться, а также призвал отдавать предпочтение украинским товарам и услугам. Также он упомянул о грядущем запуске конкурирующей службы Uber в этот четверг.

«Выбор за вами. Есть цена, есть качество, а есть внутренняя позиция», – отметил Садовой.

По словам Садового, Яндекс.Такси начали во Львове плохо, установив «десятки незаконных рекламных носителей». Большинство из них к настоящему времени уже демонтировали.

Источник: Андрей Садовой