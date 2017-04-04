Android впервые превзошла Windows по популярности (среди интернет-пользователей)

Если верить последним данным StatCounter, в прошлом месяце ОС Android впервые в истории своего существования превзошла по популярности Windows. Сразу уточним, что StatCounter – это инструмент для анализа веб-трафика (веб-трекеры StatCounter установлены на 2,5 млн веб-сайтов), как и более широко известный сервис Google Analytics. Так что речь идет о популярности в более узком контексте просмотра веб-страниц, управления веб-приложениями и решения иных задач в сети. Иными слова, Android теперь самая популярная платформа в интернете.

И пускай превосходство по доли рынка интернет-трафика весьма незначительно – 37,93% у Android против 37,91% у Windows – оно есть. Более того, дальше отрыв будет становиться только больше. К слову, iOS занимает 13,09%, тогда как результат macOS еще скромнее – 5,17%.

Такой исход был очевиден, учитывая объемы устройств, ежегодно поставляемых на рынок с этими ОС – более миллиарда устройств на Android против примерно 200 млн ПК с Windows. Кроме того, в последние годы тенденции перехода на мобильные устройства, особенно в части использования последних для различных задач, связанных с интернетом, стали только еще более ярко выраженными.

Справедливости ради отметим, что картина разнится в зависимости от региона. Так, на крупнейшем рынке смартфонов, китайском, доля Android достигает целых 52,2%, что почти вдвое больше, чем у Windows (29,2%). Но в Северной Америке позиции мобильной ОС Google не столь сильны. Там она занимает третье место (21,2%), уступая Windows (39,5%) и iOS (25,7%). В Европе расстановка сил такова: Windows — 51,7%, а у Android — 23,6%, iOS — 13,73%, Linux — 1,3%.

Ну и напоследок рассмотрим еще нашу страну. В Украине доля Windows составляет 75,87% Android — 11,28%, iOS —4,17%, macOS — 5,31%, Linux —1,53%.

Источник: StatCounter (1 и 2)