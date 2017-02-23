Анонс новинок Nokia на MWC 2017 будет транслироваться с углом обзора 360°

Вне всяких сомнений можно сказать, что на предстоящей выставке MWC 2017 Nokia получит повышенное внимание как со стороны СМИ, так и со стороны общественности. Это и не удивительно, все хотят посмотреть на то самое «возвращение» легендарного бренда. И пока HMD Global готовится объявить о возвращении легендарного бренда на рынок смартфонов Европы, сам финский производитель Nokia планирует анонс новых умных гаджетов Whitings. Напомним, последнюю Nokia купила за $191 млн весной прошлого года.

Так вот, чтобы максимально приковать внимание общественности к новинкам Nokia компания решила транслировать совместную презентацию HMD и Whitings с углом обзора 360°. Соответствующая 360-градусная трансляция будет вестись на YouTube. Для этого компания будет использовать собственные камеры виртуальной реальности Nokia Ozo, о которых мы уже ранее писали. Кроме детализированной 360-градусной трансляции на YouTube будет еще одна на Facebook в более привычном 2D-формате. Мероприятия HMD и Whitings пройдут 26 февраля.

Очевидно, что часть презентации HMD, где ожидается анонс новых Android-смартфонов Nokia и обновленного Nokia 3310, соберет больше зрителей. Тем не менее, новые устройства для контроля здоровья Withings не менее достойны вашего внимания. Остается добавить, что презентация начнется в 17:30 по киевскому времени.

Источник: gsmarena