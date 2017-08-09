Анонс смартфона Meizu M6 Note назначен на 23 августа, базовая версия будет стоить около $240

К уже приличному списку смартфонов, которые должны представить в этом месяце, теперь можно добавить еще и Meizu M6 Note. Говоря точнее, анонс этого аппарата намечен на 23 августа. Именно эта дата указана в приглашениях, которые производитель рассылает представителям прессы.

При этом многое о смартфоне Meizu M6 Note, включая характеристики и цену, уже известно.

По предварительным данным, устройство построено на однокристальной системе MediaTek Helio P25 (MT6757T) и оснащено дисплеем Full HD размером 5,5 дюйма по диагонали. В конфигурацию смартфона также входит 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ флэш-памяти в зависимости от конфигурации.

Также сообщается о сдвоенной основной камере с ведущим фотомодулем на датчике Sony IMX258.

Смартфон Meizu M6 Note получит полностью металлический корпус и батарею емкостью 4000 мА•ч.

Базовая версия с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти будет стоить около $240.

Источник: gizmochina