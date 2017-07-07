Анонс смартфонов Moto Z2 Force и Moto X4 назначен на 25 июля

Компания Motorola, принадлежащая китайскому производителю Lenovo, разослала представителям СМИ необычное приглашение на пресс-конференцию, которая пройдет 25 июля в Нью-Йорке. Анимированное изображение демонстрирует красочный тоннель, переливающийся всеми цветами радуги, а текстовая надпись на нем гласит, что «пропускать это мероприятия вы не захотите». На картинке присутствует хештег #hellomotoworld, недвусмысленно указывающий на мировую премьеру. К примеру, в прошлом Motorola провела несколько мероприятий, посвященных анонсу Moto Z.

Что же покажет Motorola в Нью-Йорке 25 июля? С большой вероятностью в рамках этого мероприятия анонсируют смартфоны Moto Z2 Force и Moto X4, о которых в последнее время мы слышим с завидной регулярностью.

Первому приписывают небьющийся дисплей ShatterShield диагональю 5,5 дюйма разрешением 2560х1440 пикселей, мобильную платформу Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и сдвоенную основную камеру, которая будет немного выступать над поверхностью задней крышки.

Смартфон Moto X4, о котором мы вспоминали буквально на днях, должен получить дисплеем диагональю 5,2 дюйма и разрешением 1920х1080 пикселей, SoC Snapdragon 630, 4 ГБ ОЗУ, сдвоенную камеру с модулями разрешением 12 и 8 Мп и алюминиевый корпус, защищенный от воздействия воды и пыли в соответствии с требованиями класса IP68.

Источник: The Verge