Анонс видеокарт AMD Radeon RX 500 перенесен на середину апреля

До недавних пор датой анонса видеокарт семейства Radeon RX 500 считалось начало апреля: 4 апреля для моделей Radeon RX 580 и RX 570 и 11 апреля – для моделей Radeon RX 560 и RX 550. Однако источник, ссылаясь на свежие данные китайского ресурса MyDrives, утверждает, что анонс немного перенесли, новая дата – 18 апреля.

В качестве наиболее вероятной причины переноса (если принять, что он имеет место) называется потребность в дополнительном времени на полировку различных аспектов видеокарт, включая настройку драйверов.

Как уже сообщалось ранее, Radeon RX 560 и RX 550, ориентированные на нижний сегмент, являются обновленными версиями нынешних адаптеров. Новая Radeon RX 560 будет построена на полноценном GPU Polaris 11, как некоторые новые версии существующего адаптера. Напомним, первоначально в Radeon RX 460 использовалась урезанная версия графического процессора Polaris 11 с двумя отключенными вычислительными блоками (CU), хотя позже появились «разблокированные» BIOS, позволяющие задействовать все 1024 потоковых процессора. GPU в Radeon RX 560 будет работать с частотой до 1287 МГц. Модель Radeon RX 550 получит новый GPU Polaris 12, технические детали о котором пока отсутствуют. Предполагается, что Radeon RX 550 будет нацелена на конкуренцию с NVIDIA GeForce GTX 1050.

Видеокарты Radeon RX 570 и Radeon RX 580, ориентированные на средний сегмент, – это переименованные версии представителей текущего поколения Polaris. Они получат те же графические процессоры Polaris 10 с 2048 и 2304 потоковыми процессорами соответственно, которые применяются в нынешних Radeon RX 470 и Radeon RX 480, но будут примерно на 10% производительнее за счет небольшой прибавки к частотам. Говоря конкретнее, частота GPU Radeon RX 570 возрастет с 1206 до 1244 МГц, а эффективная частота памяти – с 6600 до 7000 МГц. В случае Radeon RX 580 GPU будет разогнан с 1266 до 1340 МГц, тогда как частота памяти останется прежней (8 ГГц).

Источник также добавляет, что AMD Radeon RX 500 увидят свет на следующий день после процессоров AMD Ryzen 5. То есть, AMD Ryzen 5 выйдут 17 апреля.

Анонс графического процессора нового поколения Vega 10 и видеокарт на его основе, как известно, ожидается только в мае. На GDC 2017 подтвердила намерения использовать для обозначения видеокарт нового поколения сочетание «Radeon RX Vega», так что некоторая связь с отдельно идущими обновленными представителями семейства Polaris (серия Radeon RX 500) все же сохранится. Остается добавить, что пока нам известно лишь о планах AMD по выпуску высокопроизводительных GPU Vega для видеокарт высшего уровня, которые должны помочь компании вернуть лидерство в этом сегменте.

Источник: wccftech и MyDrives