Анонсирован 15,6-дюймовый Xiaomi Mi Notebook Pro с процессорами Intel Core i7 8gen, графикой NVIDIA GeForce MX150 и батареей 60 Втч по цене от $860

На масштабном мероприятии вместе со смартфонами Mi Note3 и Mi Mix2 китайская компания Xiaomi также представила ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro, который дополнит линейку устройств бренда, на данный момент представленную моделью Xiaomi Mi Notebook Air в 12,5- и 13,3-дюймовом формате.

Новинка получила более крупный 15,6-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, защитой в виде Gorilla Glass 3 и минимальными рамками шириной 6,5 мм. Габаритные размеры Xiaomi Mi Notebook Pro составляют 360,7×243,6×15,9 мм, а вес — 1,95 кг благодаря темно-серому корпусу из магниевого сплава (это пока единственный доступный вариант цветового оформления).

Ноутбук оснащен процессорами Intel Core i5 и i7 восьмого поколения (с рабочей частотой до 4,0 ГГц), при этом первый комплектуется 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, тогда как более мощный вариант можно оснастить ОЗУ на 8 или 16 ГБ. За обработку графики отвечает дискретная карта NVIDIA GeForce MX150, накопитель данных в формате PCIe SSD имеет емкость 256 ГБ.

Усиленная система охлаждения с более крупными вентиляторами и тепловыми трубками свыполнена по симметричной схеме, благодаря чему воздушный поток вырос на 40%, что позволяет более эффективно охлаждать внутренние компоненты. Батарею на 60 Втч можно зарядить с 0 до 50% всего за 35 минут благодаря скоростной зарядке.

Модель Xiaomi Mi Notebook Pro получила полноразмерную клавиатуру с подсветкой, которая по данным производителя обладает на 19% большей площадью, чем клавиатура Apple MacBook Pro. В верхний правый угол тачпада интегрирован сенсор отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello.

Ноутбук оснащен полноценным набором разъемов, включая пару USB Type C еще два USB 3.0, полноразмерный HDMI, совмещенный аудиопорт и SD-слот.

Отметим, что самая доступная версия Xiaomi Mi Notebook Pro (i5 / 8 ГБ) обойдется покупателю в $860 (5599 Yuan), версия i7 / 8 ГБ будет стоить $980 (6399 Yuan) и самая дорогая i7 / 16 ГБ потянет на $1070 (6999 Yuan).

Источник: Xiaomi