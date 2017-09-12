Анонсирован компактный электромобиль Mercedes Concept EQA с мощностью 270 л.с., запасом хода 400 км и индукционной зарядкой

После ряда тизеров концерн Daimler AG наконец анонсировал концепт компактного электромобиля Mercedes Concept EQA, который станет одной из десяти первых полностью электрических моделей, которы компании планирует выпустить на рынок к 2022 году.

Дизайнеры уделили особое внимание экстерьеру концепта Mercedes Concept EQA, причем дело не только в действительно привлекательных плавных изгибах силуэта, вдобавок они решили оснастить электромобиль системой подсветки/индикации на основе оптоволокна. Элементы данной системы интегрированы в «радиатор» и задний бампер, а также проходят по боковинам корпуса, визуализируя электрические импульсы и режимы работы автомобиля (к примеру, движение в полном или обычном приводе).

Как понятно из предыдущего абзаца, Mercedes Concept EQA оснащается двумя электродвигателями, их суммарная мощность составляет 270 л.с. (200 кВт), крутящий момент — 500 нм. Разгон с 0 до 100 км занимает 5 секунд, максимальная скорость не озвучивается. Платформа предполагает движение при постоянно подключенном полном приводе, при этом в зависимости от режима — «Sport» и «Sport Plus» — на переднюю и заднюю ось подается разная порция крутящего момента.

Кстати, в первом режиме система подсветки выводит на радиатор горизонтальные полосы синего цвета, тогда как более агрессивный режим отображается в виде красных вертикальных полос в фирменном Panamericana-стиле.

Запас хода электромобиля Mercedes Concept EQA составляет порядка 400 км, при этом благодаря модульной структуре общую емкость батарей можно изменять в зависимости от комплектации — максимальное значение для Concept EQA составляе 60 кВтч, а сами батареи будет поставлять дочерняя компания Deutsche ACCUMOTIVE. Заряжать аккмуляторы можно как с помощью стандартных и скоростных зарядок (100 км хода за 10 минут зарядки), так и бесконтактным индукционным способом.

Отметим, что первым серийным электромобилем нового бренда EQ станет кроссовер Mercedes EQC, построенный на концепте Generation EQ, представленном в прошлом году на Парижском автосалоне. Его массовое производство стартует уже в 2019 году на производственных мощностях компании в Бремене (Германия).

Источник: Mercedes