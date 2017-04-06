Анонсирован смартфон Honor 8 Pro – европейская версия Honor V9

Компания Huawei официально представила смартфон Honor 8 Pro, который является европейской версией модели Honor V9.

Представленная новинка оснащена 5,7-дюймовым дисплеем с Quad HD разрешением 2560х1440 точек. Устройство содержит 8-ядерный 64-битный процессор Huawei Kirin 960 с четырьмя производительными ядрами Cortex-A73 (2,4 ГГц), четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A53 (1,8 ГГц) и GPU Mali G71 MP8. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ. Ёмкость хранилища можно расширить при помощи карты памяти формата microSD.

На задней панели смартфона Honor 8 Pro расположена двойная камера на базе 13-мегапиксельных сенсоров. Один из них захватывает цветное изображение, второй – монохромное. После съёмки встроенное ПО комбинирует оба изображения для получения единой фотографии с более проработанными деталями. На лицевой панели расположена 8-мегапиксельная камера. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Среди прочих особенностей аппарата упоминаются поддержка двух SIM-карт, наличие сканера отпечатков пальцев на задней панели, порта USB-C. В качестве ОС используется Android 7 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1. Устройство имеет размеры 157×77,5×7 мм и массу 184 г.

Новый смартфон Honor 8 Pro поступит в продажу с 20 апреля по цене около $590.

Источник: The Verge