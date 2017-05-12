Анонсирован смартфон Samsung Z4 на базе ОС Tizen 3.0

Компания Samsung подготовила к выпуску компактный смартфон Samsung Z4 на базе собственной операционной системы Tizen. Новинка оснащена 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением 800х480 точек, покрытым защитным стеклом с эффектом 2.5D.

Устройство содержит 4-ядерный процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц, и 1 ГБ оперативной памяти. На задней панели расположена 5-мегапиксельная камера с двойной LED вспышкой. Камера на лицевой панели также содержит 5-мегапиксельный сенсор и собственную вспышку. Функция Video Flip позволяет камерам работать в согласованном режиме и записывать происходящее по обе стороны смартфона в единое видео. Управлять работой камеры и всего устройства можно при помощи голосовых команд и жестов. Аппарат несёт на борту модули Wi-Fi b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 4.0, GPS/ГЛОНАСС и LTE Cat. 4, поддерживает и VoWi-Fi. Ёмкость батареи составляет 2050 мАч. Устройство имеет размеры 132,9×69,2×10,3 и массу 143 г. Предусмотрена модификация с поддержкой двух SIM-карт. В качестве операционной системы используется версия Tizen 3.0.

Новый смартфон Samsung Z4 первоначально поступит в продажу в Индии. Цена новинки не уточняется, однако, учитывая характеристики, вряд ли она будет высокой.

Источник: Samsung