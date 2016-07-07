Анонсирована камера Fujifilm X-T2 с поддержкой записи видео в разрешении 4K и ценой $1600

Компания Fujifilm подготовила к выпуску новую модель беззеркальной камеры X-T2, которая придёт на смену устройству Fujifilm X-T1.

Новинка оснащена 24,3-мегапиксельным сенсором X-Trans CMOS III формата APS-C (23,6х15,6 мм) без низкочастотного фильтра и графическим процессором X-Processor Pro. В данной модели используется система автоматической фокусировки на базе 91 точки (максимум 325 точек).

В камере Fujifilm X-T2 используются электронный OLED видоискатель с разрешением 2,36 млн точек и 3-дюймовый дисплей (разрешение 1,04 млн точек) на шарнирном соединении. Также в наличии имеются горячий башмак для подключения вспышки и аксессуаров, встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi, два слота для карт памяти формата SD, порты HDMI и USB 3.0, 3,5-миллиметровый разъём для подключения микрофона.

Камера Fujifilm X-T2 способна вести серийную съёмку со скоростью до 8 кадров в секунду (до 11 кадров в секунду при использовании дополнительного батарейного блока и активации режима Boost, до 14 кадров в секунду при использовании электронного затвора). Также новая модель способна записывать видео в разрешении 4K (3840×2160 точек) с частотой 29,97P/25P/24P/23,98P длительностью до 10 минут (до 30 минут при использовании дополнительного батарейного блока). Время включения устройства заявлено на уровне 0,3 секунды, а лаг срабатывания затвора – 0,045 секунды.

Корпус камеры Fujifilm X-T2 выполнен из магниевого сплава и обеспечивает высокий уровень защиты внутренних компонентов от воздействия пыли и влаги. Устройство может использоваться при температуре окружающей среды до -10 градусов Цельсия. Новинка имеет размеры 132,5х91,8х49,2 мм и массу 457 г (без батареи и карт памяти).

Камера Fujifilm X-T2 поступит в продажу в сентябре этого года по цене $1600. За комплект, включающий камеру и сменный объектив XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS предстоит заплатить $1900.

Источник: The Verge, Fujifilm