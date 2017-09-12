Анонсирована телевизионная приставка Apple TV 4K

Во время проведения традиционной презентации компания Apple анонсирована новую версию Apple TV — Apple TV 4K.

Как видно из названия, новинка получила поддержку воспроизведения контента в разрешении 4K. Устройство также поддерживает HDR (стандарты Dolby Vision HDR и HDR10), что призвано обеспечить наилучшее качество передачи цветов в светлых и тёмных участках сцены. Но только на совместимых телевизорах. Новая модель основана на процессоре Apple A10X Fusion, который обеспечивает 2-кратный прирост производительности, и содержит 3 ГБ оперативной памяти. Аппаратная платформа справляется с воспроизведением контента 4K с частотой 60 кадров в секунду. Она также позволит запускать игры.

Пользовательский интерфейс приставки Apple TV был переработан и теперь оптимизирован для разрешения 4K. Также в комплект поставки включается модифицированный пульт ДУ Siri Remote. Во время презентации было сказано, что крупнейшие студии будут предлагать свои фильмы в iTunes Store в разрешении 4K. Те пользователи, которые уже приобрели HD версии фильмов, бесплатно получат возможность просматривать и 4K-версии. Также отмечается, что новое приложение Apple TV для iOS 11 позволит просматривать фильмы, сериалы, новости.

Новая версия телевизионной приставки Apple TV 4K станет доступной для предварительного заказа с 15 сентября, а фактические продажи начнутся 22 сентября. Цена составит $179 и $199 за модели с 32 и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, соответственно. Предыдущая модель Apple TV с 32 ГБ встроенной памяти будет продаваться по цене $149.

Источник: The Verge