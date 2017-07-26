Анонсированы флагманские смартфоны Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus с дополнительными экранами на задней панели и сдвоенными камерами

Китайский производитель смартфонов Meizu представил сегодня пару флагманских смартфонов — Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus — которые отличаются таким нетипичным решением, как миниатюрный дополнительный экран на задней панели.

В создании дизайна новинок Meizu помогало американское дизайнерское бюро Frog Design, полученный результат партнеры окрестили Omni-Dimensional Design. В отличие от других производителей, которые предпочитают стеклянные панели, в качестве основного материала корпуса в Meizu выбрали металл с матовой отделкой. Помимо стандартных черного и золотого варианта оформления, производитель представил огненно-красную версию смартфонов Meizu Pro 7 / Pro 7 Plus.

Модель Meizu Pro 7 оснащается 5,2-дюймовым, а Meizu Pro 7 Plus — 5,7-дюймовым экраном Super AMOLED, при этом в первом случае разрешение составляет 1920×1080 точек, а во втором — 2560×1440 точек. Дополнительный экран одинаковый у обоих смартфонов — это 1,9-дюймовая матрица того же типа Super AMOLED.

В качестве аппаратной платформы новинок используются чипы Helio P25 и Helio X30. При этом начальная версия Meizu Pro 7 оснащается чипом Helio P25 в комплекте с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища, а более продвинутая — процессором Helio X30 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища (eMMC). Модель Meizu Pro 7 Plus также предлагается в двух версиях, но только в обоих случая используется один и тот же набор из Helio X30 и 6 ГБ ОЗУ, а разница между ними заключается в объеме хранилища — 64 или 128 ГБ (UFS 2.1)

Интересно, что более компактный Meizu Pro 7 получил не только аккумулятор поменьше — 3000 мАч, но и более раннюю версию технологии быстрой зарядки mCharge 3.0, тогда как Meizu Pro 7 Plus может похвастать батареей на 3500 мАч и технологией mCharge 4.0, которая заряжает смартфон с 0 до 67% всего за полчаса.

Оба смартфона получили сдвоенную основную камеру на основе двух 12 Мп сенсоров Sony IMX386 с апертурой f/2.0 (цветной и монохромный), а также фронтальный модуль на 16 Мп. Новинки сохранили стандартный 3,5 мм аудиопорт, а также выделеный аудиочип для более высокого качества звучания. Работают Meizu Pro 7 / Pro 7 Plus под управлением фирменной Flyme OS 6, основанной на Android 7.0.

Новые флагманские смартфоны попадут в продажу уже 5 августа текущего года, при этом Meizu Pro 7 будет стоить $425 за версию 4/64 ГБ и $500 за версию 4/128 ГБ, тогда как модель Meizu Pro 7 Plus обойдется в 530 за версию 6/64 ГБ и 605 за версию 6/128 ГБ.

Источник: Meizu