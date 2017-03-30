Антимонопольный комитет рассматривает дело о нарушении сроков доставки «Нова пошта» из США

Антимонопольный комитет Украины открыл рассмотрение дела о несоответствии заявленных и реальных сроков доставки ТОВ «Нова пошта Интернешнл» из американских магазинов. Заявление о нарушении законодательства про защиту от недобросовестной конкуренции в ведомство подало физическое лицо. АМКУ просит всех «высказать свои замечания и соображения» относительно этого вопроса по почте, указанной на сайте.

В сообщение ведомства речь идет о сроке доставки от поступления товара на склад NP Shopping в США до его получения адресатом в Украине. В АМКУ утверждают, что реальный срок может быть выше, чем указывает «Нова пошта».

Компания «Нова пошта» запустила сервис выкупа и доставки товаров из иностранных онлайн-магазинов NP Shopping в начале августа прошлого года. Тогда она обещала доставлять товары от склада в США за 5 дней. Сервис получил множество негативных отзывов пользователей, в том числе и о серьезных задержках с доставкой.

В ноябре его перезапустили в форме классического форвардинга. «Перезагрузка сервиса Nova Poshta Shopping — это результат продуктивного диалога с клиентами. Мы услышали их отзывы и учли полученные предложения», — комментировал директор по развитию «Нова пошта» Максим Рабинович.

В данный момент компания обещает доставлять товар от зарубежного склада до адресата в Украине в срок 8-14 рабочих дней, хотя на главной странице сайта указано «от 8 дней» без верхней границы.

Источник: AIN