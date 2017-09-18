Антимонопольный комитет Украины оштрафовал lifecell на 19,5 млн грн за выдачу поминутной тарификации за посекундную

Антимонопольный комитет Украины начал эту неделю с того, что выписал мобильному оператору lifecell штраф в размере 19,5 млн грн за ложь в описании условий тарификации звонков. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

Как говорится в сообщении Терентьева, оператор нарушил статью 15-1 закона Украины «Про захист від недобросовісної конкуренції». Говоря конкретнее, оператор заявлял о посекундной тарификации, но по факту в первую секунду каждой минуты беседы взимал плату в размере стоимости минуты целиком. Именно за это оператору и придется заплатить упомянутую сумму штрафа. Отметим, что по правилам предоставления телекоммуникационных услуг, утвержденным постановлением КМУ №295 от 11.04.2012 года, тарифицировать можно только полные единицы (секунды, килобайты).

Посекундна тарифікація — ТОВ "лайфселл"Щойно Антимонопольним Комітетом прийнято рішення у справі проти відповідача ТОВ… Опубліковано Yuriy Terentyev 18 вересня 2017 р.

Будет ли lifecell подавать апелляцию на это решение, пока неизвестно.