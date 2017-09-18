Антимонопольный комитет Украины оштрафовал lifecell на 19,5 млн грн за выдачу поминутной тарификации за посекундную

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал lifecell на 19,5 млн грн за выдачу поминутной тарификации за посекундную

Антимонопольный комитет Украины начал эту неделю с того, что выписал мобильному оператору lifecell штраф в размере 19,5 млн грн за ложь в описании условий тарификации звонков. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

Как говорится в сообщении Терентьева, оператор нарушил статью 15-1 закона Украины «Про захист від недобросовісної конкуренції». Говоря конкретнее, оператор заявлял о посекундной тарификации, но по факту в первую секунду каждой минуты беседы взимал плату в размере стоимости минуты целиком. Именно за это оператору и придется заплатить упомянутую сумму штрафа. Отметим, что по правилам предоставления телекоммуникационных услуг, утвержденным постановлением КМУ №295 от 11.04.2012 года, тарифицировать можно только полные единицы (секунды, килобайты).

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Опубліковано Yuriy Terentyev 18 вересня 2017 р.

Будет ли lifecell подавать апелляцию на это решение, пока неизвестно.

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