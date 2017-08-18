AnTuTu: Наиболее производительными смартфонами середины 2017 года стали модели на базе Snapdragon 835
Сервис AnTuTu подготовил рейтинг наиболее производительных смартфонов по состоянию на июль 2017 года. Список включает 10 моделей, которые набрали наиболее высокие баллы в тесте AnTuTu в июле. И, как и можно было ожидать, в нём доминируют устройства на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 835.
Фактически, 7 из 10 смартфонов в списке основаны на чипе Snapdragon 835. Ещё в одном используется процессор Snapdragon 821, который также разработан компанией Qualcomm. Также в список попал смартфон iPhone 7 в двух модификациях с процессором Apple A10.
Возглавил рейтинг смартфон OnePlus 5, который набрал в тесте AnTuTu 181614 баллов. За ним следуют Nubia Z17 (179081), HTC U11 (175987), Samsung Galaxy S8+ (171101) и Xiaomi Mi 6 (170009). Таким образом, первые 5 мест рейтинга заняли устройства на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 835. На шестой позиции оказалась модель iPhone 7 Plus, а за ней снова следуют два устройства с чипом Snapdragon 835: Xperia XZ Premium, Galaxy S8. На девятой позиции расположился смартфон OnePlus 3T с процессором Snapdragon 821, а замыкает десятку iPhone 7 с результатом 156702 балла.
AnTuTu также подготовил перечень десяти наиболее производительных iOS-устройств. Его возглавил планшет iPad Pro с 10,5-дюймовым дисплеем, который был представлен ранее в этом году и содержит чипсет A10X Fusion. Он набрал внушительные 222879 баллов. Далее со значительным отставанием следуют смартфон iPhone 7 Plus (166232), планшет iPad Pro с 9,7-дюймовым дисплеем (162677) и смартфон iPhone 7 (156702). Далее расположились более старые модели iPhone и iPad.
Источник: gizmochina