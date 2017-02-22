AOC AG272FCX и AG322QCX — два новых изогнутых «безрамочных» монитора из геймерской линейки AGON

Компания AOC расширила игровую линейку мониторов AGON двумя новыми изогнутыми «безрамочными» моделями AG272FCX и AG322QCX.

Монитор AOC AGON AG322Q с диагональю 31,5 дюйма оборудован VA-панелью и поддерживает разрешение QHD 2560 x 1440 точек, вторая модель AG272FCX использует более компактную VA-панель с диагональю 27 дюймов и разрешением Full HD 1920 x 1080 точек. Обе новинки имеют ультратонкие рамки сверху, справа и слева от экрана, а также радиус кривизны 1800 мм, что делает их самыми изогнутыми в серии AGON.

Обе модели поддерживают частоту обновления 144 Гц и технологию AMD FreeSync, что помогает избегать размытий, разрывов и задержки вывода изображения. Фирменный режим AOC Low Input Lag отключает постобработку изображения на аппаратном уровне, что позволяет мгновенно отображать действия игрока на экране.

Функция AOC Shadow Control помогает выровнять яркость на отдельных участках изображения, не затрагивая всю картинку, что позволяет более комфортно играть в игры с обилием темных сцен. Мониторы также поддерживают фирменные технологии AOC Flicker-Free и AOC Low Blue Light, которые уменьшают усталость глаз игрока.

Игровые режимы и другие настройки мониторов можно быстро поменять с помощью комплектного контроллера AOC QuickSwitch. С его помощью пользователи получают доступ к выбору предустановок для шутеров от первого лица, гонок, пошаговых стратегий, а также могут настроить свой собственный игровой режим.

В дополнение к минималистскому «безрамочному» дизайну, новые модели AGON могут похвастать настраиваемой LED-подсветкой. Расположенные на задней панели и на нижней рамке экрана светодиоды поддерживают три цвета (красный, зеленый и синий) и три уровня яркости, что позволяет адаптировать внешний вид мониторов к стилю любого игрока или киберспортивной команды.

Подставка AOC Ergo Base позволяет регулировать высоту, угол наклона и поворота экрана, а сами мониторы оснащены удобной ручкой для транспортировки и специальным держателем для наушников. На задней панели можно найти полный спектр необходимых разъемов, включая HDMI, DisplayPort, VGA и USB 3.0.

Отметим, что мониторы AOC AGON AG322QCX и AOC AGON AG272FCX поступят в продажу в мае 2017 года по ориентировочной цене 33459 и 12909 грн соответственно.

Технические характеристики:

Модель AG322QCX AG272FCX Экран 31,5″ изогнутая панель VA @ 144 Гц 27″ изогнутая панель VA @ 144 Гц Разрешение 2560 x 1440 точек 1920 x 1080 точек Технология синхронизации AdaptiveSync AdaptiveSync Подключение 2 x HDMI 2 x DisplayPort 1 x VGA 2 x USB 3.0

Аудиовыход Вход и выход для микрофона 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA 2 x USB 3.0

Аудиовыход Вход и выход для микрофона Особенности Трехсторонний «безрамочный» дизайн

Эргономичная подставка

Контроллер AOC QuickSwitch

Стереодинамики

Время отклика GtG 4 мс

Контраст 2000:1

100% гаммы sRGB Трехсторонний «безрамочный» дизайн

Эргономичная подставка

Контроллер AOC QuickSwitch

Стереодинамики

Время отклика GtG 4 мс

Контраст 3000:1

100% гаммы sRGB Начало продаж Май 2017 Май 2017 Рекомендованная цена 33 459 гривен 12 209 гривен

Источник: AOC