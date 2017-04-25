AOC PDS241 и AOC PDS271 — пара стильных мониторов с AH-IPS матрицами, созданная совместно с дизайнерами Studio F. A. Porsche

Компания AOC представила две новых модели мониторов, созданных совместно с известной дизайнерской студией Studio F. A. Porsche. Ассиметричная металлическая стойка и сверхтонкий корпус придают новинкам стильный вид, вдобавок в конструкции 24-дюймового AOC PDS241 и 27-дюймового AOC PDS271 впервые в истории бренда используется модульный дизайн.

Если смотреть спереди, подставка из металла подчёркивает отсутствие рамок с трёх сторон экрана, а при взгляде сбоку видно, что экраны новых мониторов тоньше многих современных смартфонов (5,2 мм). Кабель питания и кабель для подключения к компьютеру проходят сквозь стойку и затем разделяются в отдельном боксе, благодаря чему ничто не отвлекает взгляд пользователя от экрана.

Оснащенные панелями AH-IPS новинки поддерживают разрешение Full HD (1920×1080 точек) с углами обзора в 178 градусов, а фирменная технология AOC SuperColor WCG позволяет им отображать 100% цветового пространства sRGB и 90% пространства NTSC. Технология AOC Low Blue Light уменьшает количество коротковолнового излучения в синей части спектра без потери качества изображения, а Flicker-Free подстраивает яркость монитора при помощи системы подсветки с постоянным током, а не традиционной подсветки с ШИМ.

Мониторы AOC PDS241 и AOC PDS271 появятся в продаже в июне 2017 года, ориентировочная стоимость моделей составит 6299 грн и 8599 грн соответственно.

Источник: AOC