AOC представила 35-дюймовый игровой монитор AGON AG352UCG с изогнутым экраном и поддержкой NVIDIA G-SYNC

Компания AOC представила 35-дюймовый игровой монитор AGON AG352UCG с UltraWide QHD разрешением, изогнутым экраном и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC.

Монитор AOC AGON AG352UCG основан на 35-дюймовой VA-матрице с разрешением (3440×1440 пикселей), временем отклика GtG 4 мс, контрастностью 2000:1 и 100% соответствием sRGB-гамме. Соотношение сторон 21:9 обеспечивает более широкое поле зрения в играх, благодаря чему игрок способен увидеть большее число соперников. Эффект погружения в игру усиливается за счет изогнутой формы экрана с малым радиусом изгиба в 2000 мм, который по словам производителя, придает изображению дополнительную глубину, не искажая его.

Частота обновления экрана AOC AGON AG352UCG составляет 100 Гц, а технология NVIDIA G-SYNC способна синхронизировать её с частотой обновления графического процессора любой совместимой видеокарты NVIDIA, устраняя разрывы и подёргивание изображения. Технология NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB) устраняет размытие в движении и сдваивание изображения на экране монитора, а функция Flicker-Free подстраивает яркость подсветки экрана и уменьшает уровень его мерцания. Фирменная технология AOC Shadow Control осветляет слишком тёмные участки изображения и затемняет слишком светлые, а AOC Low Blue Light — убирает потенциально вредное для зрения излучение в синей части спектра.

Внешний вид монитора AOC AGON AG352UCG можно подстраивать под цвета киберспортивной команды или индивидуальные предпочтения геймера: светодиодная подсветка в задней части корпуса и нижней части рамки может работать в одном из трёх режимов яркости и светиться красным, зелёным или синим цветом. Фирменная подставка AOC Ergo Base позволяет настраивать высоту и угол наклона экрана монитора, а также поворачивать его в необходимое пользователю положение. Специальная ручка позволяет легко переносить монитор с места на место, а для гарнитуры предусмотрено специальное выдвижное крепление.

Источники изображения можно подключить с помощью портов HDMI и DisplayPort, монитор также оснащен четырьмя USB-разъемами, аудиовыходом, микрофонным входом и встроенными стереодинамиками. Отметим, что в Европе игровой монитор AOC AGON AG352UCG появится в продаже в марте 2017 года, ориентировочная стоимость новинки в Украине составит 25999 грн.

Источник: AOC