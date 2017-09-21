AOC создала 32-дюймовый изогнутый игровой монитор стоимостью $430

Компания AOC выпустила новый игровой монитор Agon AG322QCX, который оснащается изогнутым дисплеем.

Устройство содержит изогнутую (кривизна) 32-дюймовую VA матрицу с QHD разрешением 2560×1440 точек. Новинка обеспечивает частоту обновления изображения 144 Гц, а время отклика матрицы заявлено на уровне 4 мс. Монитор AOC Agon AG322QCX поддерживает технологию AMD FreeSync. Максимальная яркость изображения составляет 300 кд/м2, а максимальная контрастность – 2000:1. Для подключения источников сигнала доступны два разъёма HDMI, два интерфейса Display Ports и один вход VGA. Также в наличии имеются два порта USB 3.0. Используемая подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот плоскости экрана.

Новый изогнутый игровой монитор AOC Agon AG322QCX уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене $429,99.

Источник: The Verge