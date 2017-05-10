AOC выпустила портативный монитор, подключаемый через USB 3.0

Компания AOC создала компактный портативный монитор i1659fwux, который может использоваться в качестве вспомогательного экрана для ноутбука.

Новинка имеет диагональ экрана 15,6 дюйма и выводит изображение с разрешением Full HD 1920х1080 точек. В устройстве используется панель IPS/ Максимальная яркость изображения составляет 220 кд/м2, максимальная контрастность — 700:1. Для подключения к источнику сигнала применяется интерфейс USB 3.0. Он также служит и для передачи энергии. Используемая подставка позволяет устанавливать монитор в ландшафтную и портретную ориентации.

Новый портативный монитор AOC i1659fwux уже поступил в продажу по цене $149.

Источник: The Verge