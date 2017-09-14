Apple без лишнего шума выпустила новые наушники urBeats3 и повысила цены на iPad Pro, а для быстрой зарядки новых iPhone придется отдельно приобрести адаптер USB-C Power Adapter

После презентации новых продуктов – Apple Watch Series 3, Apple TV 4K, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X – компания Apple без лишней огласки добавила в свой ассортимент еще одну новинку – проводные наушники с резиновыми накладками внутриканального типа urBeats3. Новая модель получила слегка переработанный дизайн с более обтекаемым корпусом и немного склоненными вкладышами.

Увы, технические подробности в описании новинки производитель решил упустить, упомянув лишь, что это модель будет выпускаться в двух версиях – с разъемом Lightning и штекером 3,5 мм. Что интересно, их цветовая палитра разнится. Модель с Lightning доступная в тех же цветах, что и новые iPhone: золотом, серебристом и черном. В то же время версия с аудиоразъемом 3,5 мм предлагается сером, белом, черном и синем вариантах цветового исполнения, навязчиво напоминая о том, что ваш iPhone уже устарел.

Стоят urBeats3 одинаково вне зависимости от версии – $100.

В описании наушников Apple выделяет «точно отлаженную аудиоконструкцию» с соосно-упорядоченным излучателем, крепления Secure-Fit и магнитный фиксатор. Кроме того, наушники располагают блоком со встроенным микрофоном и физической кнопкой RemoteTalk, которую можно использовать для управления воспроизведением музыки и запуска голосового помощника Siri.

А еще Apple без каких-либо объяснений подняла цены на модификации планшета iPad Pro 10.5″ с 256 и 512 ГБ флэш-памяти. Повышение цены составило $50, за 256-ГБ модель просят $799, а за 512-ГБ версию – $999. Повышение коснулось и iPad Pro с дисплеем диагональю 12,9 дюйма. Версии с 256 и 512 ГБ подорожали до $949 и $1149. Младшие версии iPad Pro 10.5″ и iPad Pro 12.9 » стоят как и прежде– $649 и $799. Предположительно, повышение цен связано с подорожанием памяти.

Еще один любопытный факт, о котором умолчали на презентации – воспользоваться возможностью быстрой зарядки новых iPhone можно, купив отдельно адаптер USB-C Power Adapter, который доступен в версиях мощностью 29, 61 или 87 Вт по цене $49, $69 и $79 соответственно. Входящее в комплект поставки ЗУ быструю зарядку не поддерживает.

Источник: The Verge (1 и 2) и Mac Rumors