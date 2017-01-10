Apple будет выпускать компьютеры в США, но не для потребительского сегмента

Новоизбранный Президент США Дональд Трамп призывал компанию Apple перенести производство на территорию страны. И в Apple намерены пойти навстречу новой администрации. Так, компания планирует приступить к сборке компьютеров в США. Но это не будут потребительские устройства Mac.

Вместо них на существующей в городе Меса (штат Аризона) фабрике планируется запустить производство серверов и центров обработки данных. Это компьютерное оборудование затем будет использоваться на других собственных предприятиях на территории США.

Apple уже получила разрешительные документы, необходимые для производства «законченных продуктов», включая «готовые серверные шкафы». У компании уже имеется разрешение на производство компонентов для для бытовой электроники в пределах особой зоны Меса. Однако новое разрешение позволит Apple импортировать компоненты, необходимые для создания центров обработки данных, без таможенных пошлинных платежей.

Ранее Apple арендовала предприятие в городе Меса у компании GT Advanced Technologies, поставлявшей ей сапфировые стёкла. После банкротства GT Advanced Technologies в 2014 году эта территория использовалась Apple в качестве центра обработки данных, который обслуживал резервное копирование данных и обеспечивал работоспособность сервисов iTunes и iCloud. Также привлекался новый персонал, чтобы запустить здесь инфраструктуру iCloud.

Источник: The Verge