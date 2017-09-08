Apple договорилась с правообладателями о снижении отчислений за использование музыки для Apple Music

Компании Apple удалось подписать новое соглашение с крупным музыкальным лейблом Warner Music, в котором добилась снижения лицензионных отчислений за использование музыкальных композиций для Apple Music.

Apple инициировала пересмотр условий сотрудничества после того, как сервис Spotify договорился о снижении ставки отчислений для себя. Ранее Spotify выплачивал правообладателям 55% суммы, полученной в виде оплаты подписки. Но после достижения определённых показателей доля отчислений для Spotify была снижена до 52%.

Что касается Apple, то по условиям предыдущего соглашения она перечисляла правообладателям 58% от суммы полученного дохода направления Apple Music. Эта ставка была больше, чем выплачивал сервис Spotify. Теперь Apple удалось договориться о снижении отчислений до 55% от суммы полученного дохода. Но в дальнейшем ставка отчислений может быть ещё снижена, если количество подписчиков платного сервиса Apple Music превысит определённый порог.

Осведомлённые источники также сообщают, что компания Sony Music Entertainment, являющаяся вторым по величине звукозаписывающим лейблом, также близка к подписанию соглашения с Apple. Также не исключена возможность подписания соглашения с лейблом Universal Music Group.

Источник: bloomberg