Apple готовится к ажиотажному спросу на iPhone 8 и начнёт его производство раньше обычного

2017 год может стать самым прибыльным для Apple. Как ожидается, этому поспособствует ажиотаж, связанный с выпуском 10-й версии юбилейной смартфона iPhone. И, несмотря на то, что до официального анонса iPhone нового поколения осталось ещё около 7 месяцев, интернет уже полнится утечками и слухами об этом устройстве.

Предполагается, что в этом году Apple выпустит сразу три модели iPhone. В дополнение к стандартной и Plus версиям будет представлена премиальная модификация. Она, якобы, будет изготовлена полностью в стеклянном корпусе и получит изогнутый по боковым граням OLED дисплей. Кнопка Home и сканер отпечатков пальцев будут размещены под защитным стеклом. Также отмечается поддержка беспроводной зарядки батареи.

Ожидается, что Apple установит рекорд продаж нового iPhone 8. И, чтобы подготовиться к ажиотажному спросу, она начнёт производство новинки раньше обычного. Если раньше изготовление новой модели смартфона стартовало на протяжении третьего квартала, заканчивающегося в сентябре, то в случае iPhone 8 старт производства запланирован на второй квартал.

Источник: phonearena