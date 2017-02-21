Apple готовится представить сразу четыре планшета iPad: обновление двух существующих моделей Pro, 7,9-дюймовую замену iPad mini и новую 10,5-дюймовую премиум-модель

За последние месяцы в отраслевых изданиях неоднократно всплывала тема анонса обновленного семейства планшетов Apple iPad. Эксперты и поставщики комплектующих даже сошлись на том, что будет представлено сразу несколько новых iPad, включая модель с безрамочным экраном, однако пока там и не смогли определиться с точной датой анонса. Кто-то говорит, что это это произойдет в марте, а кто-то доказывает, что официальное мероприятие перенесено на лето текущего года. Свежая порция слухов от японского издания Mac Otakara указывает на то, что новых планшетов будет не три, а четыре, а анонс все-таки состоится в марте.

Итак, по данным японских журналистов Apple подготовила сразу четыре новые модели: два обновленных планшета из линейки Pro в форматах 9,7″ и 12,3″ (Apple Pro 2), а также две абсолютно новых модели — 7,9-дюймовая модель, которая заменит семейство iPad mini и модель премиум-класса в формате 10,5 дюйма. Именно последней прочат отсутствие физической кнопки Home и безрамочный дизайн с экраном «от кромки и до кромки».

Утечка намекает на то, что все четыре новинки будут относиться к семейству iPad Pro, однако по здравому размышлению вряд ли Apple будет удерживать настолько разноплановые модели (две из которых практически идентичного 10-дюймового формата) в рамках единственного семейства. Существует большая вероятность, что как минимум 10,5-дюймовая модель станет родоначальником новой серии, однако нельзя исключать и версии о том, что она дополнит (или заменит) текущую линейку Air.

Интересно, что источники даже назвали предположительные даты начала продаж всех четырех моделей. Три модели с диагоналями 7,9″, 9,7″ и 12,9″ должны поступить в продажу практически сразу после анонса, в марте текущего года, тогда как 10,5″ премиум-модель придется подождать до мая 2017 года.

Источник: MacRumors