Apple iMac Pro — профессиональная версия десктопа с 5K-дисплеем, процессорами Intel Xeon и графикой AMD Radeon Vega по цене от $4999

Помимо обновления существующих моделей персональных компьютеров iMac и ноутбуков MacBook, компания Apple анонсировала выход абсолютно нового ПК, ориентированного на профессиональное использование — Apple iMac Pro. Новинка появится в продаже только в декабре текущего года и будет стоить от $4999 и выше.

Дизайн новинки с экраном Retina 5K аналогичен существующим моделям iMac, однако Pro-версия получит более строгий темно-серый вариант оформления.

В качестве центрального процессора будут использоваться чипы Intel Xeon (вплоть до 18-ядерных чипов), за обработку графики будут отвечать видеокарты профессионального класса AMD Radeon Vega.

Объем оперативной памяти составит от 32 ГБ до 128 ГБ, для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель емкостью от 1 ТБ до 4 ТБ. Естественно, iMac Pro получит все необходимые интерфейсы, включая беспроводные Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac и заканчивая двумя портами Thunderbolt 3, слотом для карт памяти SDXC и сетевым портом 10Gb Ethernet.

В компании Apple позиционируют устройство, как оптимальный инструмент для разработки 3D- и VR-проектов, разнообразных симуляций и аналитики, машинного обучения, а также более быстрой компиляции когда и редактирования аудио и видео высокого качества.

Еще раз отметим, что в Apple собираются вывести Apple iMac Pro к концу года по цене от от $4999 за начальную версию, в которой будет присутствовать 8-ядерный процессор Intel Xeon, графика Radeon Vega, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.

Источник: Apple