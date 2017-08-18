Apple iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам второго квартала, бюджетный Xiaomi Redmi 4A – в пятерке лучших

Специалисты аналитической компании Strategy Analytics поделились результатами нового исследования, позволяющего узнать, какие смартфоны в минувшем пользовались наибольшим спросом.

Если верить этим данным, лучше всех в минувшем квартале продавался смартфон Apple iPhone 7. Этот аппарат за три месяца разошелся тиражом в 16,9 млн штук, что соответствует доли 4,7% всех поставок. К слову, всего за квартал было реализовано 360,4 млн смартфонов.

Смартфон Продажи (млн шт.) Доля рынка Apple iPhone 7 16,9 4,7% Apple iPhone 7 Plus 15,1 4,2% Samsung Galaxy S8 10,2 2,8% Samsung Galaxy S8+ 9,0 2,5% Xiaomi Redmi 4A 5,5 1,5% Остальные модели 303,7 84,3% Всего 360,4 100%

Второе место тоже занял смартфон Apple – старшая модель iPhone 7 Plus. За квартал продажи этого аппарата составили 15,1 млн штук, что позволило ему занять 4,2%. Таким образом, суммарная доля устройств Apple на рынке смартфонов по итогам второго квартала 2017 года составляет 8,9%.

На третьем месте расположился смартфон Samsung Galaxy S8, ставший самой продаваемой моделью с ОС Android. Его продажи составили 10,2 млн штук, доля рынка – 2,8%.

Четвертое место с минимальным разрывом от Samsung Galaxy S8 заняла модель Samsung Galaxy S8+. Его результат продаж – 9 млн штук (2,5%).

Что интересно, замывает пятерку лидеров вовсе не флагманская модель, а бюджетный Xiaomi Redmi 4A. Смартфон занял 1,5% рынка и разошелся в количестве 5,5 млн штук.

Аналитики Strategy Analytics также отметили, что Xiaomi уже вышла на второе место по объему продаж в Индии, заняв долю в 17% по итогам минувшего квартала. Лидером индийского рынка смартфонов пока остается Samsung, в минувшем квартале каждый четвертый проданный смартфон в Индии носил логотип южнокорейского гиганта.

Источник: Strategy Analytics (1 и 2)