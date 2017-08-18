Apple iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам второго квартала, бюджетный Xiaomi Redmi 4A – в пятерке лучших
Специалисты аналитической компании Strategy Analytics поделились результатами нового исследования, позволяющего узнать, какие смартфоны в минувшем пользовались наибольшим спросом.
Если верить этим данным, лучше всех в минувшем квартале продавался смартфон Apple iPhone 7. Этот аппарат за три месяца разошелся тиражом в 16,9 млн штук, что соответствует доли 4,7% всех поставок. К слову, всего за квартал было реализовано 360,4 млн смартфонов.
|Смартфон
|Продажи (млн шт.)
|Доля рынка
|Apple iPhone 7
|16,9
|4,7%
|Apple iPhone 7 Plus
|15,1
|4,2%
|Samsung Galaxy S8
|10,2
|2,8%
|Samsung Galaxy S8+
|9,0
|2,5%
|Xiaomi Redmi 4A
|5,5
|1,5%
|Остальные модели
|303,7
|84,3%
|Всего
|360,4
|100%
Второе место тоже занял смартфон Apple – старшая модель iPhone 7 Plus. За квартал продажи этого аппарата составили 15,1 млн штук, что позволило ему занять 4,2%. Таким образом, суммарная доля устройств Apple на рынке смартфонов по итогам второго квартала 2017 года составляет 8,9%.
На третьем месте расположился смартфон Samsung Galaxy S8, ставший самой продаваемой моделью с ОС Android. Его продажи составили 10,2 млн штук, доля рынка – 2,8%.
Четвертое место с минимальным разрывом от Samsung Galaxy S8 заняла модель Samsung Galaxy S8+. Его результат продаж – 9 млн штук (2,5%).
Что интересно, замывает пятерку лидеров вовсе не флагманская модель, а бюджетный Xiaomi Redmi 4A. Смартфон занял 1,5% рынка и разошелся в количестве 5,5 млн штук.
Аналитики Strategy Analytics также отметили, что Xiaomi уже вышла на второе место по объему продаж в Индии, заняв долю в 17% по итогам минувшего квартала. Лидером индийского рынка смартфонов пока остается Samsung, в минувшем квартале каждый четвертый проданный смартфон в Индии носил логотип южнокорейского гиганта.