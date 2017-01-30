Apple iPhone — больше не самый продаваемый смартфон в Китае. Впервые за пять лет

Не так давно индийский рынок смартфонов внезапно стал для Apple приоритетным.

В прошлом году Apple в порядке исключения получила право открыть свои магазины в этой стране в обмен на гарантии наладить местное производство смартфонов iPhone в ближайшие два-три года. Ранее в этом месяце сообщалось, что производство может стартовать уже в апреле, если Apple выпросит у правительства Индии неслабые «поблажки», но позже появилась информация, что просьбы купертинского гиганта о различных налоговых и таможенных льготах не будут удовлетворены. Наверняка не последнюю, если не главную, роль в этой переориентации Apple на Индию сыграло падение продаж iPhone на рынке Китая, который еще совсем недавно был залогом стабильного роста бизнеса Apple.

Согласно недавнему отчету аналитической компании Counterpoint Research, в прошлом году iPhone утратил звание самого продаваемого смартфона в Китае, которое прочно удерживал с 2012 года. Этот титул у iPhone отобрал смартфон Oppo R9, продажи которого по итогам прошлого года составили 17 млн штук, что соответствует 4% рынка. Для сравнения, Apple заняла лишь 2% рынка, отгрузив на рынок около 12 млн смартфонов iPhone 6s.

В прошлом году не только Oppo нарастила свои продажи, неплохие результаты показали Vivo и Huawei. Но если у Oppo продажи увеличились на рекордные 109%, то у Vivo и Huawei прирост был немного скромнее – 78 и 21% соответственно. Товарищем по несчастью Apple стала Xiaomi. В случае Apple продажи упали на 21% в годовом выражении, а у Xiaomi снижение составило 22%.

По подсчетам Counterpoint Research, в прошлом году объем китайского рынка смартфонов в количественном выражении достиг исторического максимума – 465 млн штук, что на 8% больше показателя 2015 года.

Источник: CNBC