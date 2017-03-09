Apple может выпустить 3 новых iPad, включая модель с 10,5-дюймовым дисплеем

Несмотря на то, что рынок планшетов переживает не самые лучшие времена, некоторые компании продолжают выпускать новые устройства. Так, недавно Samsung выпустила несколько новых планшетов с Windows 10 и Android. А в скором времени, по сообщениям осведомлённых источников, сразу три новых модели iPad представит и компания Apple.

Как ожидается, 4 апреля состоится презентация планшета iPad Pro второго поколения, оснащённого 12,9-дюймовым дисплеем. Также будет представлена новая модель с 10,5-дюймовым дисплеем и более доступная версия с 9,7-дюймовым экраном. К сожалению, какие-либо дополнительные сведения об этих устройствах пока не сообщаются. Вероятно, ближе к дате проведения презентации утечки поведают некоторые технические характеристики новинок.

Источник: nextpowerup