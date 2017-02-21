Apple может выпустить красный iPhone 7 и модель iPhone SE с 128 ГБ флэш-памяти

Пока аналитики и эксперты гадают, каким же будет новый юбилейный iPhone 8, поклонникам Apple могут стать доступными обновлённые версии устройств нынешнего поколения.

В последние несколько лет периодически возникали слухи о намерении Apple выпустить iPhone в красном цветовом исполнении. Наконец, в 2017 году такое устройство может увидеть свет. По данным ресурса Macotakara, компания Apple намерена выпустить iPhone 7 красного цвета в следующем месяце, когда будет проходить презентация новых моделей планшетов iPad.

Кроме того, поклонникам смартфонов Apple будет предложена ещё одна новинка – версия iPhone SE с внутренним хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Она должна привлечь внимание потенциальных покупателей благодаря комбинации неплохими характеристик и относительно доступной цены.

Источник: nextpowerup