Apple может выпустить красный iPhone 7 и модель iPhone SE с 128 ГБ флэш-памяти
Пока аналитики и эксперты гадают, каким же будет новый юбилейный iPhone 8, поклонникам Apple могут стать доступными обновлённые версии устройств нынешнего поколения.
В последние несколько лет периодически возникали слухи о намерении Apple выпустить iPhone в красном цветовом исполнении. Наконец, в 2017 году такое устройство может увидеть свет. По данным ресурса Macotakara, компания Apple намерена выпустить iPhone 7 красного цвета в следующем месяце, когда будет проходить презентация новых моделей планшетов iPad.
Кроме того, поклонникам смартфонов Apple будет предложена ещё одна новинка – версия iPhone SE с внутренним хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Она должна привлечь внимание потенциальных покупателей благодаря комбинации неплохими характеристик и относительно доступной цены.
Источник: nextpowerup
- Оригинальный смартфон iPhone SE был представлен в марте прошлого года в виде моделей с 16 и 64 ГБ встроенной флэш-памяти.
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- Ранее Apple перекрасила множество своих аксессуаров в ярко-красный цвет в рамках благотворительной инициативы (Product) Red: чехлы для смартфонов и планшетов, ремешки для умных часов.