Apple наняла бывшего сотрудника NASA для работы над проектами дополненной реальности
По данным ресурса Bloomberg, компания Apple наняла бывшего сотрудника NASA Джеффа Норриса (Jeff Norris), специализирующегося на дополненной реальности. Он поможет компании в разработке её собственных решений в сфере дополненной и виртуальной реальностей.
По данным предыдущих утечек, с 2016 года Apple работает над созданием очков дополненной реальности и соответствующих функций для iPhone. Теперь Норрис присоединился к команде по разработке решений дополненной реальности в качестве старшего менеджера. Руководит проектом бывший глава Dolby Labs Майк Роквэлла (Mike Rockwell).
В NASA Норрис работал над различными проектами. В частности, он разрабатывал новые способы управления марсоходами при помощи средств дополненной реальности, способы облегчения взаимодействия астронавтов в космосе и научных сотрудников на Земле при помощи голограмм, решения для создания виртуальных экскурсий по Марсу.
Источник: Engadget
- Предыдущие утечки документов подтверждали факт разработки и тестирования шлема или очков дополненной реальности компанией Apple.