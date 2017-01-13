Apple обновила ПО новых MacBook Pro и теперь Consumer Reports рекомендует ноутбуки к покупке

В общем, компания Apple все-таки дожала убедила Consumer Reports, что ее новые ноутбуки MacBook Pro достойны получения соответствующей рекомендации организации.

Буквально на днях мы писали о том, что Apple, плотно сотрудничая с Consumer Reports, обнаружила причину тех самых «проблем с автономностью», которые изрядно подпортили и без того подмоченную репутацию новых MacBook Pro. Напомним, якобы результаты тестирования были сильно искажены из-за отключенного кэширования Safari.

Сегодня Consumer Reports опубликовала новый отчет, составленный по итогам повторного тестирования MacBook Pro с обновленным ПО. Для повторного тестирования специалисты Consumer Reports взяли три новые «прошки» и во всех случаях результаты были более чем удовлетворительны. Напомним, первоначальные претензии Consumer Reports состояли в том, что автономность новых ноутбуков при одинаковых сценариях использования колеблется в слишком большом диапазоне: от 4 до 20 часов. При этом допустимым «разбросом» в Consumer Reports считают 5%. В этот раз показатели варьировались в пределах от 15,75 до 18,75 часа в зависимости от модели. Наилучший результат в 18,75 часа соответствует младшей 13-дюймовой версии без сенсорной панели Touch Bar. Само собой, теперь Consumer Reports рекомендует новые MacBook Pro к покупке, но осадок-то ведь остался.

В отчете отдельно не упоминается о кэшировании Safari, зато сказано, что протокол тестирования был тот же, что и случае сотен других ноутбуков, которые Consumer Reports тестирует каждый год. С учетом недавнего заявления специалистов Consumer Reports, что отключение кэширования является обычной процедурой при тестировании, можно сделать соответствующий вывод.

Не лишним будет отметить, что внесенные Apple изменения пока что доступны только в новейшей бета-версии macOS для разработчиков и участников программы Beta Software Program, а сроки выхода обновления для всех остальных пока не сообщаются.

Вырисовывается весьма занятная картина: получается, что именно неудовлетворительный вердикт Consumer Reports заставил Apple заняться «проблемным» вопросом автономности новых ноутбуков (в данном случае, похоже, проблема была в Safari), а ведь до этого, несмотря на многочисленные жалобы пользователей, в Купертино упорно отрицали наличие каких-либо проблем. Конечно, полученные Consumer Reports результаты относятся к лабораторным и на практике показатели наверняка будут ниже, но в целом ситуация должна улучшиться.

Источник: The Verge и Consumer Reports