Apple обновила все ноутбуки MacBook (даже MacBook Air), теперь в них используются процессоры Intel Kaby Lake

На стартовавшей сегодня конференции WWDC 2017 компания Apple анонсировала обновление всего модельного ряда ноутбуков MacBook, компания сделала свои ноутбуки еще производительнее переведя их на новейшие процессоры Intel.

Как и сообщалось ранее, прошлогодние модели MacBook Pro получили новые процессоры Intel поколения Kaby Lake. Наряду с ними на новые чипы Intel перешла и 12-дюймовая модель MacBook, которая также получила более производительные SSD. Кроме того, Apple представила новый вариант 13-дюймового MacBook Pro без сенсорной панели Touch Bar и стоимостью от $1299, а 15-дюймовая модель теперь по умолчанию оснащается дискретной видеокартой. В остальном же новые MacBook полностью повторяют своих предшественников. То есть, не изменился ни дизайн, ни размер экрана, ни даже перечень портов.

Углубляясь в спецификации, в MacBook процессорная планка поднята до 1,3-ГГц Core i7, в 13-дюймовом MacBook Pro – до 3,5-ГГц Core i7, а в 15-дюймовом MacBook Pro – до 3,1-ГГц Core i7.

Наконец, MacBook Air также получил свое долгожданное обновление, хотя и не столь существенное, как хотелось бы. Ноутбук стал производительнее и теперь предлагает более быстрый процессор Intel с частотой 1,8 ГГц (точная модель не указана). И на этом, собственно, все. Дизайн не изменился, экран все тот же (панель разрешением 1440х900 пикселей), портов USB-C не добавили. Итак, вместо того, чтобы полностью отказаться от MacBook Air компания Apple решила оставить его в качестве самого доступного ноутбука начального уровня. Судя по всему, Apple все более активно продвигает модели MacBook и MacBook Pro.

Само по себе обновление определенно радует. Оно отчетливо показывает желание и готовность Apple меняться, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке ноутбуков. И нынешнее сокращение интервала между обновлением может стать лишь первым шагом.

Все новые ноутбуки Apple MacBook уже доступны для покупки.

Источник: The Verge