Apple официально выпустила настольную операционную систему macOS 10.13 High Sierra

Компания Apple выпустила финальную стабильную версию новой операционной системы macOS 10.13 High Sierra.

В данной версии реализовано несколько существенных новшеств и улучшений. Одним из наиболее существенных среди них можно назвать переход на новую файловую систему APFS. Она основана на 64-битной архитектуре и оптимизирована для современных флэш-накопителей, а также накопителей большой ёмкости. APFS разрабатывалась таким образом, чтобы обеспечить прирост производительности, эффективности, надёжности и безопасности по сравнению с предыдущей версией файловой системы. Но пока что воспользоваться преимуществами APFS можно лишь на компьютерах, оснащённых исключительно твердотельными накопителями. Тем пользователям, которые работают на системах Mac с гибридными накопителями Fusion Drive или жёсткими дисками, предстоит немного подождать.

Ещё одним важным новшеством является внедрение поддержки кодека HEVC или H.265, который является наследником популярного кодека H.264. HEVC является более эффективным решением и создаёт файлы, которые занимают на накопителе на 40% меньше места без ухудшения качества видео. Благодаря этому пользователи получат возможность хранить больше роликов без увеличения ёмкости накопителя или же смогут загружать видео быстрее. Поддержка HEVC также недавно была добавлена и в мобильную операционную систему iOS 11. Новые компьютеры Mac на базе процессоров Intel Kaby Lake поддерживают аппаратное декодирование кодека HEVC, а устройствам на базе чипов предыдущих поколений смогут выполнять декодирование на программном уровне.

В macOS 10.13 High Sierra реализована новая версия технологии Metal 2. Это собственный низкоуровневый API, который позволяет более полно и эффективно использовать аппаратные ресурсы системы. Metal 2 позволяет достичь более высокий уровень качества изображения, реализовать возможность машинного обучения, добавляет поддержку виртуальной реальности и внешних графических процессоров в развлекательных и профессиональных приложениях.

Кроме того, были улучшены многие из существовавших приложений. В частности, улучшены функции поиска, сортировки и редактирования в приложении «Фото». В браузере Safari повышена производительность, улучшена приватность, добавлены новые настройки. Приложение «Почта» получило новый дизайн и оптимизации для лучшего поиска и хранения электронной корреспонденции. Для виртуального ассистента Siri стала доступна новая функция автоматического подбора музыки на основании интересов пользователя, также были улучшены голосовые возможности Siri.

Новая версия операционной системы macOS 10.13 High Sierra уже доступна для бесплатной загрузки через магазин Mac App Store.

Источник: gsmarena