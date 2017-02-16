Apple опередила Samsung, став крупнейшим поставщиком смартфонов в четвертом квартале 2016

Специалисты аналитической компании Gartner обобщили статистику за четвертый квартал 2016 года и год в целом, относящуюся к рынку смартфонов. По их подсчетам, в заключительном квартале было отгружено 431,5 млн смартфонов, что на 7% больше, чем в четвертом квартале 2015 года, когда объем поставок равен 403,1 млн штук. За 2016 год в целом было продано 1,5 млрд смартфонов, что на 5% больше, чем в 2015 году, когда было продано 1,4 млрд смартфонов. Таким образом, рынок смартфонов пока продолжает показывать рост, хотя показатели уже давно не двухзначные, как раньше.

По итогам четвертого квартала 2016 года лидером рынка смартфонов снова стала компания Apple, которой понадобилось целых восемь кварталов, чтобы отвоевать это звание у Samsung. Впрочем, разница в поставках составляет каких-то 256 тыс. смартфонов. Аналитики Gartner отмечают, что еще никогда разрыв между Apple и Samsung не был столь незначителен. По доле рынка разница тоже небольшая – 17,9% у Apple против 17,7% у Samsung.

Впрочем, по итогам года в целом крупнейшим поставщиком смартфонов остается Samsung. В 2016 году южнокорейская компания поставила на рынок 306,5 млн смартфонов, что соответствует 20,5% рынка. Годом ранее поставки были равны 320,2 млн штук, а доля рынка – 22,5%. Apple занимает второе место с показателями 216,1 млн штук и 14,4%, что также меньше результатов годом ранее – 225,9 млн штук и 15,9% рынка.

Третье место за квартал и год принадлежит Huawei. В четвертом квартале 2016 года китайский производитель сумел нарастить продажи до 40,8 млн смартфонов, в результате чего ее доля до 9,5%. Всего за год объем поставок Huawei равен 132,82 млн штук, доля — 8,9%. Для сравнения, годом ранее было 104,1 млн штук и 7,3%.

Четвертое и пятое место как по итогам квартала, так и за год в целом занимают одни и те же компании – Oppo и BBK Communication Equipment. Последняя, к слову, является владельцем брендов Vivo и Oppo, так что отдельно результаты Oppo можно было и не выделять, но так достижения BBK смотрятся еще впечатляюще. По итогам четвертого квартала 2016 года Oppo и BBK заняли 3,2% и 2,8% рынка, поставив 26,7 млн и 24,3 млн смартфонов соответственно. За весь 2016 год Oppo отгрузила 85,3 млн смартфонов (5,7%), а BBK – 72,4 млн (4,8%). Таким образом, последние три места в пятерке крупнейших производителей смартфонов надежно удерживают китайские компании.

Также аналитики привели статистику касательно мобильных ОС. На первом месте Android, занявшая 81,7% рынка по сравнению с 80,7% годом ранее. У iOS доля за год увеличилась с 17,7% до 17,9%. Мобильные ОС Windows занимают 0,3% рынка против 1,1% годом ранее. У BlackBerry – 0%, хотя в прошлом году было 0,2%.

Источник: Gartner