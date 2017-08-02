Apple отчиталась за третий квартал. Продажи планшетов iPad выросли впервые с 2013 года и существенно

Компания Apple этой ночью опубликовала отчет по итогам третьего квартала 2017 финансового года, завершившегося для нее 1 июля.

Завершающий квартал года принес Apple доход в размере $45,4 млрд, тогда как год назад было $42,4 млрд. Операционная прибыль за год увеличилась с $10,1 млрд до $10,8 млрд. Чистая прибыль выросла еще заметнее — с $7,8 млрд (или $1,67 на одну акцию) до $8,7 млрд ($1,42). Показатель валовой прибыли за год увеличился с 38% до 38,5%. Составители отчета отмечают, что 61% квартального дохода приходится на международные продажи.

Единственным регионом, показавшим падение продаж по итогам отчетного периода, стал Большой Китай (континентальный Китай, Гонконг, Макао и Тайвань). Примечательно, что предыдущие годы Китай был главным драйвером роста выручки купертиновского гиганта. Но в последнем квартале выручка здесь сократилась на 10%, до $8 млрд (в ожидании новых iPhone?). В США продажи выросли на 13% (до $20,4 млрд), в Европе — на 11%, до $10,7 млрд.

Комментируя квартальные показатели, глава Apple Тим Кук (Tim Cook) отметил 7% рост дохода в годовом выражении, а также то, что направление сервисов по итогам квартала зафиксировало новый абсолютный рекорд выручки. Также Кук вспомнил о «потрясающе успешной июньской конференции разработчиков WWDC 2017 и грядущем выпуске обновлений iOS, macOS, watchOS и tvOS этой осенью.

Наибольший рост по итогам квартала показали сервисы (iTunes, App Store Apple Music, iCloud и пр.) и подразделение «прочая продукция» (Other Products), куда относят продажи наушников Beats, плееров iPod, часов Apple Watch, Apple TV и прочих аксессуаров. Как обычно, Apple не выделяет конкретные цифры по каждому продукту. Известно, что сервисы и «прочая продукция» в годовом выражении выросли более чем на 20% (речь о выручке). Также Тим Кук поведал, что продажи часов Apple Watch за год в денежном выражении выросли на 50%.

Смартфонов iPhone всех моделей, которые по-прежнему приносят львиную долю дохода, за три месяца было продано 41 млн штук, что немного выше прошлогоднего результата, когда было продано 40,4 млн устройств. Незначительно в количественном выражении подросли и продажи компьютеров Mac – c 4,25 млн до 4,29 млн штук. А вот планшеты iPad сумели показать немалый рост, не в последнюю очередь благодаря недавнему обновлению линейки новыми iPad Pro и бюджетным iPad. За квартал было продано 11,42 млн планшетов iPad, что соответствует росту на 15% в годовом выражении и на 28% в квартальном. В то же время выручка от продаж iPad выросла не столь значительно – всего на 2%, до $5 млрд. Тем не менее, этот рост можно считать большим успехом, учитывая, что он первый с 2013 года.

Объем денежных средств компании по итогам отчетного периода достиг очередного рекордного значения – $261,5 млрд.

Что касается заключительного четвертого квартала 2017 финансового года, в Apple рассчитывают получить доход на уровне 49-52 млрд долларов, удерживая валовую квартальная прибыль на уровне 37,5-38%. Согласно прогнозу, операционные расходы будут лежать в диапазоне 6,7-6,8 млрд долларов.

Источник: Apple, Engadget и MacRumors