Apple отчиталась за второй квартал 2017 финансового года. Компания продала меньше iPhone, но сумела заработать на них больше
Компания Apple этой ночью опубликовала отчет по итогам второго квартала 2017 финансового года. Отчетный период завершился для купертинцев 1 апреля.
За отчетный период Apple получила доход в размере $52,9 млрд, что на 4,6% больше прошлогоднего показателя, равного $50,6 млрд. Чистая прибыль Apple тоже увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2016 финансового года — на 23%, с $10,5 млрд до $11 млрд или с $1,90 до $2,1 в расчете на одну акцию. И это при том, что продаж iPhone, являющихся главным источником доходов компании снизились на 1% по сравнению с прошлогодним результатом. Валовая квартальная прибыль за год незначительно упала, с 39,4% до 38,9%. Составители отчета отмечают, что 65% квартального дохода приходится на международные продажи.
Совет директоров утвердил увеличение размера квартальных дивидендов на 10,5%, с $0,57 до $0,63, и объявил об увеличении объема программы возврата капитала акционерам на $50 млрд в течение четырех предстоящих кварталов. Apple намерена задействовать в общей сложности свыше $300 млрд в рамках расширенной программы выкупа акций до конца марта 2019 года.
В Apple связывают хорошие финансовые показателями с устойчивым спросом на смартфоны iPhone 7 Plus и сильной динамикой роста бизнеса сервисов.
«Мы с гордостью сообщаем об успешном втором финансовом квартале, в котором рост доходов только усилился по сравнению с декабрем прошлого года и обусловлен устойчивым спросом на iPhone 7 Plus, — сказал Тим Кук. — Пользователи отлично приняли обе модели нового iPhone 7 (PRODUCT)RED Special Edition, нам также хотелось бы отметить сильную динамику роста нашего бизнеса сервисов, что в совокупности обеспечило самый высокий доход в истории компании за 13 недель квартала. Заглядывая вперед, мы рады приветствовать участников со всего мира на нашей ежегодной Всемирной конференции разработчиков в следующем месяце в Сан-Хосе».
В течение квартала было продано 50,8 млн смартфонов iPhone, что на 1% меньше по сравнению с показателем годичной давности, равным 51,1 млн. Продажи планшетов iPad продолжают снижаться уже много кварталов подряд. В прошедшей четверти Apple реализовала 8,92 млн устройств против 10,25 млн годом ранее. Компьютеров Mac за квартал удалось продать 4,2 млн штук, что на 4% больше, чем за год до этого, когда было их продано 4,03 млн штук.
Говоря о снижении продаж iPhone и росте прибыли, за год средняя цена iPhone выросла на 2%, достигнув $655, хотя это и существенно ниже рекордного значения в $695, зафиксированного в прошлом квартале. Благодаря более дорогим моделям компании удалось нарастить выручку при общем снижении продаж iPhone в натуральном выражении.
Когда Тима Кука спросили о снижении продаж iPhone, он указал в качестве причины слухи о новом iPhone 8 с принципиально новым дизайном. Иными словами, в ожидании новых моделей спрос на нынешние сократился.
Как известно, в январе Apple подала в суд на компанию Qualcomm, требуя около $1 млрд переплаченных роялти. Но во время вчерашнего подведения финансовых итогов очередного квартала компания заверила, что суммы, связанные с этим разбирательством, никак не повлияют на доходы компании.
В текущем квартале Apple рассчитывает на доход в размере 43,5-45,5 млрд долларов при валовой прибыли 37,5-38,5%.