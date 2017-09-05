Apple отказывается от ежегодных музыкальных фестивалей, проводимых с 2007 года

Apple Music Festival – ежегодный музыкальный фестиваль, проводимый ежегодно с 2007 года при поддержке Apple. В Лондоне Apple Music Festival стал ежегодной традицией — мероприятие регулярно проходит в сентябре в арт-центре The Roundhouse. Говоря точнее, проходило, поскольку Apple приняла решение отказаться от проведения традиционных музыкальных фестивалей.

Точные причины принятия этого решения пока не сообщаются, но издание Music Business Worldwide поделилось предположение, что производитель iPhone намерен заняться организацией разовых мероприятий.

Впервые Apple провела музыкальный фестиваль в далеком 2007 году, тогда он назывался iTunes Music Festival. Как отмечает источник, данная инициатива была частью стратегии Apple по развитию музыкального бизнеса iTunes еще до появления Apple Music и Spotify. Впервые фестиваль прошел в институте современного искусства в Лондоне, затем в клубе «Коко», а с 2009 года его проводят в лондонском концертном зале The Roundhouse. После запуска сервиса Apple Music фестиваль iTunes Festival был переименован в Apple Music Festival, а время его проведения сократилось с 30 до 10 дней.

В прошлом году в Лондоне состоялся юбилейный Apple Music Festival по случаю десятилетия фестиваля. За эти 10 лет в культовом The Roundhouse выступили такие знаменитые музыканты и исполнители как Адель, Coldplay, Эд Ширан, Леди Гага, One Direction, Элтон Джон, Бритни Спирс, Arctic Monkeys, Кендрик Ламар, Фаррел Уильямс.

Источник: The Verge