Apple подала в суд на Qualcomm, требуя около $1 млрд переплаченных роялти

Судя по всему, дрязги и проблемы компании Qualcomm с антимонопольщиками и регуляторами разных стран не просто перешли из прошлого года в год нынешний, а вспыхнули с еще большей силой и масштабом. Несколько дней назад Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в неконкурентном поведении. А сейчас к травле Qualcomm FTC присоединилась компания Apple, которая долгие годы покупала у Qualcomm модемы связи для своих мобильных устройств.

В иске, поданном в федеральный окружной суд Южного округа штата Калифорния в городе Сан-Диего, Apple обвиняет Qualcomm в недобросовестном ведении бизнеса по части лицензирования собственных разработок и требует вернуть ей около $1 млрд. Эта сумма якобы была обещана купертинскому гиганту за эксклюзивное сотрудничество с Qualcomm в виде скидок по заключенной ранее договоренности. Однако Qualcomm резко передумала после того, как Apple дала показания (и видимо не в пользу процессорного гиганта) по делу против Qualcomm в Южной Кореи, где последняя была оштрафована комиссией KFTC за нарушение антимонопольного законодательства на рекордные $854 млн. По всей видимости, в Qualcomm решили компенсировать эти потери за счет… Apple.

Apple добавляет, что Qualcomm, будучи лишь одной из десятка компаний, внесших огромный вклад в выработку основных стандартов сотовой связи, требовала лицензионные отчисления, которые не меньше чем в пять раз превышали общие суммы по договорам с другими лицензиарами сотовых технологий вместе взятыми.

В своем ответном заявлении Qualcomm сообщила, что считает претензии Apple «безосновательными», но при этом продолжает детальное изучение жалобы.

«Apple неправильно интерпретировала достигнутые соглашения и переговоры, она так и не сумела признать огромную ценность изобретенной Qualcomm технологии. Мы приветствуем возможность донести эти ничтожные претензии до суда, где у нас будет шанс полностью разоблачить все практики Apple и пролить свет на истинное положение дел», – отметил главный юрисконсульт Qualcomm Дон Розенберг.

Источник: CNBC