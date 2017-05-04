Apple пообещала вложить $1 млрд в производственные мощности на территории США

Компания Apple создаст инвестиционный фонд с капиталом в миллиард долларов, который займется созданием рабочих мест в области производства на территории США. Об этом сообщил глава компании Тим Кук.

Особых подробностей пока нет, известно лишь, что о первом вложении должны объявить уже в этом месяце.

Ресурс The Verge делает предположение, что инвестиции в отечественное производство могут помочь Apple завоевать расположение Вашингтона и заручиться его поддержкой по многим острым вопросам, включая те, что связаны с иммиграцией. Иммиграционный поток технических специалистов в США является весьма щекотливым вопросом, особенно с учетом недавних заявлений администрации Трампа о реформировании визовых программ, таких как H-1B. Н-1В – это рабочая виза для высококвалифицированных иностранных работников, документы на которую могут подавать только компании. Данной визовой программой часто пользуются компании из Кремниевой долины. Apple может попытаться уговорить Трампа выполнить свое обещание помочь компаниям репатриировать доходы, полученные за рубежом.

Когда Кука спросили о налоговой реформе, он сразу принялся критиковать текущий налоговый кодекс. Глава Apple в очередной раз рассказал о том, что перевести деньги, заработанные за рубежом, обратно в США можно только в том случае, если уплатить 35% федерального налога и + еще какой-то % регионального налога. И это, по словам Кука, «ненормально». Он также отметил, что нынешняя модель, завязанная на кредитовании, лишена какого-либо здравого смысла в более широком масштабе и выразил уверенность, что нынешняя администрация внесет соответствующие поправки.

На прямой вопрос о том, какие у него отношения с Трампом, Кук ответил весьма абстрактно. Кук сказал, по его мнению, с правительством какой страны вы не работали, всегда найдутся вопросы, по которым будут разногласия. И в таких вопросах самым оптимальным вариантом является поиск общего языка с целью разрешения конфликта интересов.

Источник: The Verge