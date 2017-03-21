Apple представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus в красном корпусе

Слухи о том, что тихо и без презентации в магазине Apple покажутся новые продукты подтвердились. Сегодня несколько часов в онлайн-магазине «проводились работы» и теперь среди прочего появился новый корпус iPhone в замечательном красном цвете.

Гаджеты с маркировкой (product)red и раньше встречались у компании, но это были либо красные iPod’ы, либо аксессуары. В этот раз такими стали iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Напомним, что часть выручки с товаров этой серии передается в Глобальный Фонд помощи ВИЧ/СПИД-инфицированным.

Цвет лицевой панели смартфона подобран белый (опции с черным нет), также и «яблочко» на задней стороне оформлено таким же цветом. Других изменений в устройстве или комплектации нет, это все тот же топовый iPhone. Но стоит отметить, что продаваться будут только варианты с емкостью накопителя 128 и 256 ГБ, тогда как младшая модель с 32 ГБ в таком корпусе не производится.

Принимать заказы магазин начнет утром 24 марта. Стоимость iPhone в красном корпусе не отличается от других вариантов и будет стартовать с $749 за iPhone 7 со 128 ГБ и заканчивая $969 за iPhone 7 Plus с 256 ГБ.