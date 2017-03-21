Apple представила новые версии iPhone SE с 32 и 128 ГБ флэш-памяти

Не только iPad и iPhone 7 сегодня получили обновления. Небольшой апгрейд случился и с компактным iPhone SE. Так, вместо опций с 16 и 64 ГБ накопителя, теперь буду варианты с 32 и 128 ГБ, ровно как и у старшей модели. Увы, поклонникам компактного смартфона от Apple, вариант такого устройства с 256 ГБ все еще недоступен.

Все остальные характеристики остались неизменны. Ни дизайн, ни размеры, ни комплектующие (за исключением емкости накопителя, конечно) не поменялись. Но и стоимость осталась прежней. Таким образом за iPhone SE с 32 ГБ придется заплатить $399, а за 128 ГБ – $499.

Обновленные смартфоны поступят в продажу 24 марта, вместе с красными iPhone 7.