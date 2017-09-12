Apple представила новый iPhone X c 5,8-дюймовым дисплеем OLED, корпусом из стекла и системой Face ID

Конечно же, на сегодняшней презентации компания Apple представила новые смартфоны iPhone, в том числе и полностью новую, юбилейную модель (к 10-летию запуска первого смартфона купертинцев). О iPhone 8 и iPhone 8 Plus мы уже успели рассказать в предыдущем материале.

Начнем с того, что новый смартфон Apple называется iPhone X, причем правильно говорить «айфон десять», а не «айфон икс», что логично. Получился «десятый айфон» именно таким, как на последних изображениях – дисплей занимает практически всю площадь лицевой панели, за исключением небольшой выемки, где расположился блок лицевой камеры и прочие датчики, рамки очень тонкие, углы округлые. Корпус, прикрытый стеклом с обеих сторон, имеет защиту от пыли и влаги (степень защиты IP67). Собственно, об этом ходило много слухов, но теперь все официально подтверждено.

Как и предполагалось, iPhone X лишился физической кнопки Home и сенсора Touch ID. Место последнего заняла Face ID – биометрическая система аутентификации по лицу, за работу которой отвечает специальный блок True Depth Camera, состоящий из нескольких камер и сенсоров. Еще раз – сканера отпечатков пальцев в iPhone X – нет, нигде, ни под экраном, ни на задней панели, ни в кнопке включения. Входящие в блок True Depth Camera компоненты перечислены на изображении ниже.

Как рассказала Apple, для распознавания лиц используется машинное обучение и встроенный в однокристальную платформу нейронный движок. Последний представляет собой выделенный 2-ядерный процессор, который обрабатывает 600 млрд операций в секунду. Производитель уверяет, что система работает идеально, не отвлекается на новую прическу, очки и прочую маскировочную атрибутику и может узнать лицо владельца даже ночью. Вся обработка информации в данном случае происходит на самом iPhone X и не покидает пределов встроенного хранилища устройства.

Производитель также говорит, что обмануть Face ID с помощью фотографии или специальной маски, повторяющей лицо пользователя не выйдет, шанс ложного срабатывания – 1 к миллиону. Так ли это на самом деле, покажет время. К слову, в ходе презентации произошел небольшой курьез – Крейг Федериги не смог с первого раза разблокировать iPhone X посредством Face ID.

Еще одно известное из утечек новшество – возможности создавать и отправлять 3D-эмодзи Animoji, которые будут повторять движения лица пользователя. Да, iPhone X будет не просто распознавать лицо владельца, но и понимать, смотрит ли он на экран и включать тот по первому взгляду.

Внутри iPhone X установлена однокристальная платформа Apple A11, в конфигурацию которой входит 64-битный шестиядерный процессор и трехъядерный GPU собственной разработки Apple. Как утверждается, Apple A11 превосходит A10 по производительности процессорной части на 25%, графической – на 30%. Кроме того, сообщается об оптимизации для операций машинного обучения.

iPhone X получил OLED дисплей, который называется Super Retina Display. Дисплей характеризуется диагональю 5,8 дюйма, разрешением 2436×1125 точек (458 ppi) и контрастностью 1 000 000:1. Заявлена поддержка расширенного динамического диапазона (стандарты HDR10 и Dolby Vision), технологии 3D Touch и True Tone.

Оснащение iPhone X включает сдвоенную основную камеру. Оба модуля имеют одинаковое разрешение –12 Мп, но объективы у них разные: широкоугольный основной с диафрагмой F/1.8 и дополнительный телефото с диафрагмой F/2.4. Между вертикально расположенными модулями встроена LED-вспышка с четырьмя светодиодами. Обе модуля оснащаются оптической стабилизацией, поддерживается возможность двукратного оптического увеличения.

Фронтальная камера TrueDepth характеризуется разрешением 7 Мп и поддерживает портретный режим для селфи с эффектным размытием фона.

Основная камера умеет записывать видео 4К при 60 к/с, а фронтальная – видео разрешением до 1080р.

Что касается автономности, Apple говорит, что на одном заряде iPhone X проработает в смешанном режиме 2 часа дольше, чем iPhone 7.

Из коробки смартфон работает под управлением ОС iOS 11.

Поддерживается беспроводная зарядка Qi, а также быстрая проводная зарядка – за полчаса можно будет зарядить смартфон на 50%. При габаритах 143,6х70,9х7,7 мм смартфон весит 174 г.

В следующем году Apple выпустит коврик для зарядки AirPower, который позволит одновременно заряжать беспроводным способом iPhone X, Apple Watch и кейс для AirPods.

Стартовая стоимость iPhone X — $999 за версию с 64 ГБ флэш-памяти. Также будет предложена версия с 256 ГБ флэш-памяти. Пока были заявлены только цвета Space Gray и Silver, но, вероятно, в будущем палитра будет расширена. В комплект поставки входят проводные наушники EarPods с разъемом Lightning.

Прием предварительных заказов откроют 27 октября, фактические продажи стартуют 3 ноября.