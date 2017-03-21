Apple представила приложение Clips, которое позволяет создавать на iPhone и iPad видеоролики с эффектами и субтитрами для социальных сетей

Вместе с новым бюджетным 9,7-дюймовым iPad, красными iPhone 7/7 plus и более «емкими» iPhone SE, компания Apple сегодня представила новое приложение Clips. Этот фоторедактор позволяет легко создавать видеоролики на iPhone и iPad, комбинируя видеоклипы, фотографии, музыку и дополнительные эффекты. Полученными в результате видео можно поделиться в Instagram, Facebook и других соцсетях, выложить на видеохостингах YouTube и Vimeo, а также отправить в сообщении.

Приложение Clips позволяет объединять в одно видео несколько видеозаписей на iPhone и iPad, не используя шкалу времени, дорожки и другие сложные инструменты редактирования. Достаточно снять снимок или видеозапись (или добавить готовые из медиатеки) и применить любые доступные художественные фильтры, использовать облачка с текстом, фигуры, эмодзи и т.д. В приложении Clips уже есть десятки музыкальных дорожек, которые автоматически подстраиваются под длину видео.

Функция «Живые заголовки» в приложении Clips позволяет добавлять анимированные субтитры, просто диктуя нужный текст. Субтитры создаются автоматически по мере наговаривания текста и отображаются на экране синхронно с голосом пользователя. Дальше пользователь может выбрать стиль (или сочетать несколько), коснуться любой строчки, чтобы исправить текст и знаки препинания, вставить эмодзи и т.д.

Отметим, что приложение Clips будет доступно в App Store для бесплатной загрузки в апреле текущего года. Приложение будет поддерживаться на iPhone 5s и новее, на новом 9,7-дюймовом iPad, на всех iPad Air и iPad Pro, на iPad mini 2 и новее, а также на iPod touch 6-го поколения с операционной системой iOS 10.3.

Источник: Apple