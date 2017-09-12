Apple представила смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus, созданные для дополненной реальности

Как и ожидалось, компания Apple представила новую модель смартфона iPhone 8 в виде двух модификаций iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Внешне новинка не слишком отличается от прошлогодних моделей, но множество изменений скрываются внутри.

Смартфоны Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus оснащены рамкой из специального сплава алюминия (аэрокосмического класса), а также стеклянной тыльной панелью. Заявлена защита от воды и пыли. В моделях используются 4,7- и 5,5-дюймовый дисплей True Tone, соответственно. Как отмечает производитель, дисплеи обеспечивают высокую точность цветопередачи и широкий цветовой охват. Также заявлена поддержка 3D Touch. В устройствах интегрированы стерео динамики.

Сердцем представленных аппаратов стал новый 64-битный процессор A11 Bionic, который включает 6 вычислительных ядер (2 производительных и 4 энергоэффективных), улучшенный контроллер производительности второго поколения, GPU собственной разработки и процессор обработки изображений (также собственной разработки). Все компоненты процессора обеспечивают значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим чипом A10.

Новые смартфоны Apple серии iPhone 8 могут похвастаться улучшенными камерами на базе новых сенсоров. Обе модели содержат оптическую систему стабилизации изображения, а версия iPhone 8 Plus оснащена двойной камерой. Все сенсоры 12-мегапиксельные. Существенно были улучшены возможности камеры. Так, был доработан портретный режим, повышена производительность при обработке видео, внедрена одновременная запись видео и анализ движений. Камера теперь способна записывать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду или в Full HD с частотой 240 кадров в секунду.

Дополнительно отмечается, что смартфон iPhone 8 изначально разрабатывался с расчётом на использование в сфере дополненной реальности. Для этого были добавлены новые сенсоры, откалибрована камера, оптимизирован процессор. Во время презентации была показана AR-игра для iPhone 8 под названием The Machines.

Новый смартфон «создан для беспроводного будущего». Уже в прошлой модели Apple отказалась от проводного подключения наушников через 3,5-миллиметровый звуковой разъём, а в iPhone 8 и iPhone 8 Plus внедрена поддержка беспроводной зарядки батареи на базе стандарта Qi.

Смартфоны Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступят в продажу в виде моделей с 64 и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Цена iPhone 8 начинается с отметки $699, а за iPhone 8 Plus предстоит заплатить от $799. Предварительные заказы модно будет размещать с 15 сентября, поставки начнутся 22 сентября. iOS 11 будет доступна для загрузки с 19 сентября.

Источник: The Verge