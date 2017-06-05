Apple представила умную колонку HomePod за $349

Как и ожидалось, компания Apple официально представила собственную версию умной колонки, которая получила название HomePod. Как отмечают в компании, эта новинка призвана переосмыслить воспроизведение музыки внутри помещений, как в своё время iPod сделал это для прослушивания музыки на ходу.

В умной колонке интегрирован чип Apple A8, массив из семи динамиков для передачи высоких частот и один 4-дюймовый сабвуфер. Устройство способно автоматически подстраивать звучание в зависимости от места, в котором оно находится в комнате. А две такие колонки могут дополнять друг друга для обеспечения более качественной передачи звука.

HomePod совместима с Apple Music и может подключаться к сервису через беспроводное соединение для получения доступа к полной музыкальной библиотеке.

Дополнительно сообщается о наличии массива из шести микрофонов. Они используются для доступа к Siri. При этом виртуальный помощник был доработан таким образом, чтобы лучше обрабатывать запросы, связанные с музыкой. Например, пользователь сможет спросить «Кто играет на барабанах в этой композиции?» или «Какая песня была лучшей песня 5 мая 2016 года?».

Кроме того, колонка призвана стать полноценным домашним ассистентом. Пользователь сможет задавать Siri различные вопросы. Например, можно будет узнать прогноз погоды, последние новости, результаты спортивных событий, наличие трафика на дорогах, работать с напоминаниями, таймерами и др. Также реализована тесная интеграция с собственными сервисами Apple. Пользователь сможет отправлять сообщения в iMessages или управлять устройствами, подключенными через HomeKit. Кроме того, HomePod вступит в качестве хаба для HomeKit и позволит осуществлять удалённое управление подключенными домашними устройствами.

Умная колонка HomePod поступит в продажу в декабре этого года по цене $349 в США, Великобритании и Австралии. На выбор пользователей будут доступны белый и космический серый варианты цветового исполнения корпуса.

Источник: The Verge, Apple