Apple работает над «полностью переосмысленным» Mac Prо и профессиональным монитором

Компания Apple наконец заговорила о выпуске новых Mac Pro, которые не обновлялись с 2013 года. Но не спешите радоваться.

В интервью BuzzFeed News старший вице-президент Apple по вопросам глобального маркетинга Фил Шиллер заявил, что все эти годы, которые прошли без обновлений профессиональных рабочих станций, компания занималась полным переосмыслением самих Mac Prо и всего, что с ними связано.

К сожалению, в этом году новые Mac Prо можно не ждать. Фил Шиллер отмечает, что конструкторы Apple в поте лица трудятся над принципиально новым Mac Pro, к которому отдельно выпустят профессиональный монитор, но никаких сроков не называет. Команда, занимающаяся созданием обоих продуктов, как утверждается, получила четкую установку обойти в новой системе некоторые конструктивные ограничения, свойственные нынешней модели. Очевидно, речь идет о широких возможностях простой модернизации, которых так не хватает владельцам текущих Mac Prо.

Отметим, что профессиональные модели занимают незначительную часть общих продаж компьютеров Apple. Фил Шиллер отметил, что доля настольных моделей Mac составляет 20%. В то же время Apple отмечает, что доля владельцев Mac Pro оцениваться однозначным показателем.

Старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги признает, что с выпуском актуальной модели Mac Prо образца 2013 года компания сама загнал себя в угол. В данном случае имеется в виду радиатор в виде призмы с треугольным основанием, накладывающий ограничения по части обновления.

«Мы хотели сделать нечто поистине впечатляющее и уникальное. Но вот что мы полностью упустили из вида на тот момент, так это возможность в будущем оказаться заложниками собственной концепции», – отметил Федериги.

Общаясь с журналистами TechСrunch, Фил Шиллер не преминул напомнить насколько стратегически важным для компании направлением являются компьютеры Mac. Руководитель Apple принес извинения за то, что компания долго не обновляла Mac Pro и пообещал «отличного преемника». Но, похоже, раньше следующего года нового революционного Mac Pro нам не видать.

Чтобы хоть как-то утешить своих поклонников Apple слегка обновила нынешние Mac Pro, сделав их немного производительнее, и снизила цены. Теперь за $2999 предлагается базовая конфигурация Mac Pro с шестиядерным процессором Intel Xeon (старая модель использовала четырехъядерный процессор), двумя 3D-картами AMD FirePro D500 и 16 ГБ ОЗУ. В то же время топовая версия стоимостью $3999 оснащается «восьмиядерником» Intel Xeon и двумя видеокартами AMD FirePro D700.

Источник: Buzzfeed, Techcrunch, Daring Fireball